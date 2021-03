Stor snøskredfare fleire stader i landet

innenriks

Både i Hardanger og Heiane er skredvarselet på raudt nivå, skriv varsom.no. Det vil seie at faren for at det kan gå eit snøskred er stor.

– Kraftig vindauke vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløysast både naturleg og av skiløpar. Unngå alt skredterreng, skriv nettstaden om skredfaren i Hardanger og Heiane.

Elles er det meldt oransje nivå, altså betydeleg skredfare, mellom anna i Sunnmøre, Salten, Svartisen, Trollheimen og i Jotunheimen. Snøskredvarselet gjeld frå torsdag 11. mars.

