Stadig fleire teiknar digitale avisabonnement

Det viser nye tal frå Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Vi har lenge sett at norske mediebrukarar har gått til dei redaksjonelle media våre for å halde seg oppdatert på pandemien, og no ser vi altså ein koronaeffekt òg i dei offisielle opplagstala, seier administrerande direktør Randi Øgrey i MBL i ei pressemelding.

Over 1,2 millionar abonnement er no heildigitale, og det digitale opplaget aukar med 12 prosent. 85 prosent av dei samanliknbare titlane opplever framgang, ifølgje MBLs tal.

– Dette viser at journalistikken faktisk kan finansiere journalistikken om innhaldet vert opplevd som godt og relevant, seier Øgrey.

Bremsa nedgang i papiraviser

Papiraviser har gått jamt ned over lang tid. I 2019 gjekk papiropplaget ned med 13 prosent. Det gjekk òg ned i i fjor, men berre med 4 prosent.

– I ei tid der informasjonsbehovet er stort, søkjer mange i større grad til kjelder ein har høg tillit til for å orientere seg i nyheitsbiletet. Stadig fleire nordmenn meiner det er viktig å bruke eit variert utval av nyheitskjelder og å vere oppdatert til kvar tid, seier Øgrey.

Halvparten av dei under 30 år har tilgang på avisabonnement, ifølgje MBL. Nær tre av fire nordmenn betaler for abonnementa sjølv, og svært mange abonnerer på meir enn éin tittel.

VG og Hjemmet størst

VG, medrekna papiravis og VG+, er framleis Noregs største avis etter opplag, med eit opplag på over 287.000. Det er ein vekst på 8 prosent frå året før.

Dei er følgde av Aftenposten og Dagbladet, med høvesvis 257.000 og 115.000. Deretter følgjer Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Adresseavisen.

Samtidig gjekk salet noko ned for magasin og vekeblad når det gjeld samanliknbare titlar. Opplaget enda på litt over éin million i fjor, noko som er ein nedgang på 3,9 prosent.

I fjor vart det selt 35 millionar blad, og Hjemmet er framleis det største magasinet i landet opplagsmessig.

