Skjerpa tiltak på Haugalandet for å stanse aukande smitte

innenriks

NRK melder at det blir skjerpa tiltak i dei sju kommunane Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Vindafjord.

Det siste døgnet er det registrert 15 nye smittetilfelle i Haugesund kommune, ifølgje Haugesunds Avis.

I kommunen blir det frå fredag og til og med 26. mars påbod om heimekontor, skjenkestopp, stengde treningssenter, symjehallar, spelehallar og museum, og det blir påbod om heimekontor.

Barnehagar og skular skal framleis drivast på gult nivå, medan vidaregåande skular skal drivast i på raudt nivå.

Tysvær-ordførar Sigmund Lier (Ap) seier til NRK at kommunen har gjort eit hastevedtak om å følgje dei same tiltaka som andre kommunar på Haugalandet.

– Sjølv om vi berre har to smittetilfelle i kommunen vår, så er vi så samanvevde på Haugalandet at vi vil gjere det same som Haugesund kommune gjer, seier han.

(©NPK)