Røde Kors: Korona har ført til det største humanitære tilbakeslaget i Noreg sidan krigen

Eit år med koronasmitte, nedstenging og smitteverntiltak har medført store menneskelege konsekvensar. For mange har effektane av tiltaka vore verre enn sjølve viruset, oppsummerer Røde Kors.

Organisasjonen peikar på at det har komme mange einskildståande rapportar, men at ingen førebels har vurdert dei menneskelege konsekvensane samla. I ein rapport tek dei for seg sekundæreffektar av pandemien, som nedstengingar og store endringar i samfunnet.

– Det er ingen tvil om at dette no er ei av dei største humanitære utfordringane vi som samfunn har stått overfor i vår generasjon. Denne rapporten slår ettertrykkjeleg fast at pandemien har forsterka forskjellar og lagt grunnlaget for meir varige forskjellar og utanforskap i samfunnet vårt, seier generalsekretær Bernt Apeland.

Einsemd og utanforskap

Her er nokre av hovudfunna i rapporten:

* Barn, unge og studentar er svært hardt ramma av smitteverntiltaka.

* Spesielt barn og unge som allereie har det vanskeleg heime. Éin studie viser at eitt av seks barn har opplevd vald og overgrep i perioden skulen var stengd.

* Einsemda har auka betydeleg, spesielt blant unge vaksne. Over halvparten av studentane seier dei kjenner på einsemd.

* Tydelege teikn på at pandemien forsterkar utanforskap og forskjellar i samfunnet.

* Arbeidsmarknaden har vorte vanskelegare for dei med låg utdanning, unge og innvandrarbefolkninga og for dei som var utanfor arbeidslivet før pandemien.

* Røde Kors hadde 50 prosent fleire leiteaksjonar etter personar med auka risiko for sjølvmord i 2020 enn i 2019.

* Fleire grupper har fått det vanskelegare, som innsette som blir meir isolerte i fengsla og eldre som har avgrensa moglegheiter for å komme seg ut.

– Mykje står att etter gjenopning

Røde Kors er særleg bekymra for folks psykiske helse. Aldri før har organisasjonen vorte kalla ut på fleire leiteaksjonar etter menneske som prøver å ta livet sitt enn i fjor.

Hjelpelinja Kors på halsen melder om stadig tyngre og meir alvorlege samtalar med barn og ungdom. Mange fortel om einsemd og at dei ønskjer meir menneskeleg kontakt.

Apeland seier det står att mykje arbeid etter at befolkninga er vaksinert og samfunnet kan gjenopne.

– Det er personar og grupper som har hatt så alvorlege biverknader av smitteverntiltaka at vi som samfunn i lang tid framover må gjere alt vi kan for å lindre det og sikre at vi kjem på rett kjøl igjen, seier han.

