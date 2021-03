Oslo kan få 43 prosent fleire vaksinar

innenriks

Endringa skjer etter faglege innspel frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Dosane skal no leverast ut frå del innbyggjarar over 18 år, i staden for del over 65. Det betyr langt fleire dosar til Oslo og andre kommunar med ung befolkning.

– Justeringa har vore planlagd heile tida. No har vi vaksinert så mange at det er viktig å gjere dette no, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til Aftenposten.

Det muterte og meir smittsame koronaviruset har klart å gjere stor skade. Det er blant argumenta for å vaksinere dei mest befolkningstette områda, forklarer Bukholm.

Han seier denne endringa slår meir ut enn omfordelinga som regjeringa vedtok førre veke, det FHI og regjeringa omtalte som ei «beskjeden skeivfordeling». Då vart det vedteke at område med høg smitte får 20 prosent fleire dosar mellom 15. mars og 15. juni.

Neste veke får Noreg totalt 90.750 vaksinedosar til fordeling etter at AstraZeneca varsla at dei måtte halvere leveransen til Noreg frå rundt 50.000 til berre 26.400 dosar.

