Oljenæringa sysselset éin av ti i privat sektor

Rapporten fangar ikkje opp rørsler i samband med oljeprisfallet og koronapandemien i 2020, men ifølgje Norsk olje og gassdirektør Anniken Hauglie viser andre analysar at aktivitetsnivået er på same nivå som før pandemien, skriv Nettavisen.

Det er bransjeorganisasjonen som har bestilt rapporten. Til saman viser han at olje- og gassnæringa sysselsette 205.000 personar i 2019. Av desse er 24.000 tilsette hos operatørar og partnarar, 92.000 i leverandørindustrien, og 89.000 i andre kjøp av varer og tenester.

I Sola og Stavanger står olje- og gassindustrien for over 40 prosent av den private sysselsetjinga, viser rapporten. I hovudstaden står næringa for om lag 18.000 arbeidsplassar.

