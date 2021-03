innenriks

I kolonnen som har køyrt seg fast, er det fire personbilar og eitt vogntog, opplyser Vest politidistrikt.

– Brøytemannskap jobbar med å få laus vogntoget og kolonnen i gang, melder politiet på Twitter.

Dei opplyser òg at det er fare for at bilane må stå igjen.

– Håpet er å få drege ut traileren med alle personane om bord ned til Leiro. Alternativet er Røde Kors og snøskuterar til Dyranut. Krevjande vêrforhold, skriv Vest politidistrikt.

(©NPK)