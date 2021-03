Hemmeleghald av Frode Berg-rapport blir utfordra

innenriks

Stortinget har oppretta ein særskild komité for å behandle den hemmelegstempla spionrapporten, som vart lagt fram tidlegare i år.

Onsdag fekk komiteen ei forklaring om saka frå EOS-utvalet. Etter møtet var Raudt-leiar Bjørnar Moxnes krystallklar på at han meiner rapporten må avgraderast.

– Men Raudt fryktar at regjeringa vil hemmeleghalde og hale det ut i tid, seier han.

– Det meiner eg er heilt uaktuelt i denne saka, og det trur eg òg andre parti i komiteen er samd i. Og når plasteret så skal rivast av, er det best for alle om det skjer raskt.

Trur på delvis avgradering

SVs Freddy André Øvstegård meiner at i alle fall delar av Frode Berg-rapporten må opnast for offentleg innsyn.

– Eg trur vi kan få med komiteen på noko avgradering. Offentlegheit og avgradering er målet mitt, og det er det eg jobbar for. For meg er det heilt openbert at noko her kan avgraderast, seier Øvstegård.

Han påpeikar at EOS-utvalet sjølv har meint det same.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingstenestene i Noreg.

Utvalet har på eige initiativ undersøkt Frode Berg-saka. Men rapporten er gradert, og forvaltninga nektar utvalet å offentleggjere opplysningane i han.

Kan invitere til høyring

Ifølgje VG vurderer den særskilde komiteen å invitere Frode Berg sjølv til ei lukka høyring.

Ifølgje avisa kjem komiteen derfor til å be Stortingets presidentskap om å be Forsvarsdepartementet om at Berg får innsyn i EOS-rapporten.

– Vi ønskjer å ha han inn til høyring. Når folk skal på høyring, så bør dei ha hatt moglegheit til å lese dokumentet dei skal på høyring om, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap).

Han seier han utover dette ikkje kan seie noko om diskusjonane i komiteen onsdag.

To år i fengsel

Frode Berg vart arrestert av russisk tryggingspoliti 5. desember 2017. Den pensjonerte grenseinspektøren vart skulda og dømd til 14 års fengsel for spionasje og sat nesten til to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men hevdar at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

Tidlegare i mars skreiv Berg eit ope brev der han bad om at EOS-rapporten blir offentleg.

– Heilt sidan eg kom tilbake til Noreg i november 2019 har eg sett fram til konklusjonane frå EOS-utvalet. Allereie då eg sat i høgtryggingsfengselet Lefortovo i Moskva fekk eg informasjon om at EOS-utvalet var i gang med arbeidet sitt. For meg var det ein lette å høyre at eit uavhengig organ skulle granske den ulykksalige etterretningsoperasjonen, skreiv han i brevet.

