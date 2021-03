Halvparten av bedriftene trur krisa varer ut året – eller lenger

innenriks

Éin av tre bedrifter, 32 prosent, trur ikkje dei vil vere tilbake på det nivået dei var på før koronakrisa hende, før tidlegast ved utgangen av året.

To av ti bedrifter trur ikkje det vil skje før til neste år, medan 7 prosent trur det vil ta endå meir tid og 2 prosent ikkje trur dei nokon gong vil vere tilbake.

Over halvparten av bedriftene svarer at dei har lågare etterspurnad eller kanselleringar av ordrar på grunn av koronapandemien. Om lag like mange har lågare omsetning i mars enn i same månad i fjor.

I 16 prosent av bedriftene har omsetninga falle med meir enn 75 prosent. Det er det høgaste talet sidan i juni i fjor. Nesten éin av to bedrifter (18 prosent) rapporterer om betalingsvanskar, og delen som har gått til oppseiingar, stig sakte.

Som tidlegare er det tenestenæringane som slit mest. 43 prosent av reiselivsbedriftene og 25 prosent av bedriftene i transportnæringa har ein omsetningssvikt på 75 prosent eller meir. I dei fleste andre bransjane har berre 0–2 prosent av bedriftene ein så stor omsetningssvikt.

I dei same to bransjane har høvesvis 43 prosent og 33 prosent betalingsproblem, i dei andre bransjane er gjennomsnittet 10 prosent.

41 prosent av reiselivsbedriftene fryktar at dei kjem til å gå konkurs. Det er langt høgare enn gjennomsnittet på 14 prosent.

(©NPK)