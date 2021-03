Fleire barn sel seksualiserte bilete – politiet ber føresette følgje med på betalingstenester

innenriks

Delinga av materialet skjer oftast i Snapchat og blir gjerne betalt med Vipps, skriv Kripos i ei pressemelding.

Sakene er vanskeleg å avdekkje fordi mange av dei fornærma, som oftast er i alderen 13 til 16 år, ikkje ser på seg sjølv som offer.

Avsnittsleiar Helge Haugland ved Etterretningsavsnittet under Seksjon for internettrelaterte overgrep meiner dette kan bli ei stor psykisk belastning for den fornærma.

– Det som innleiingsvis vert opplevd som spennande og ein lett måte å tene pengar på, vil i nokre tilfelle eskalere til seksuell utpressing eller sal av fysiske seksuelle tenester, seier ho.

Kripos ber føresette snakke med ungdommane om sal av nakenbilete og moglege konsekvensar.

– Følg med på betalingstenester og legg merke til betalingar frå ukjende personar, skriv dei.

