Feilrapportering av straumprisar kan gi leverandørane gebyr

innenriks

Til no har ikkje Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gitt gebyr ved brot på rapporteringsplikta, men etter å ha fått fleire saker frå Forbrukarrådet om feilrapportering vil dette no kunne endre seg, skriv dei i ei pressemelding.

– Feilinformasjon er med på å undergrave konkurransen i sluttbrukarmarknaden og svekkje tilliten kunden har til portalen, noko RME ser alvorleg på. RME vil derfor sjå strengare på alle saker som gjeld brot på rapporteringsplikta, seier direktør for RME, Ove Flataker.

Strømpris.no er ei teneste frå Forbrukarrådet for samanlikning av prisar og straumavtalane.

