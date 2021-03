Det går mot grønt lys for bygging av Møreaksen

innenriks

– Dette er eit historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal. Dette er no eit prosjekt til 24 milliardar kroner etter at kostnadene er reduserte betydeleg i tråd med innspela til Statens vegvesen. Det kan bli byggjestart allereie i 2023 eller 2024, seier Orten til Sunnmørsposten.

Neste veke legg Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan (NTP), som viser regjeringsplanen for samferdselsprosjekt dei neste ti åra.

I desse planane blir enkelte prosjekt ofte skrota, medan andre prosjekt får grønt lys. No ser det altså ut til å gå mot bygging av Møreaksen, ifølgje Orten.

– Det er lagt opp til ein samla bompengekostnad på 3,5 til 4 milliardar. Det som har vorte sagt frå Vegvesenet, er at bompengeprisen vil bli rundt det som er ferjekostnadene i dag, seier han.

(©NPK)