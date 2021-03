Arbeidarpartiet og Høgre følgjer kvarandre tett i ny måling

innenriks

Høgre går tilbake 2,3 prosentpoeng frå førre måling og endar på 22,8 prosent oppslutning på den siste målinga Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå.

Like bak, med ei oppslutning på 22,7 prosent, ligg Arbeidarpartiet. Partiet har gått 1,9 prosentpoeng tilbake sidan mars, men er likevel godt over botnnoteringa på 19 prosent partiet hadde i januar.

Senterpartiet går derimot vidare fram med 1,6 prosent på målinga og ligg berre 2 prosentpoeng bak Ap med ei oppslutning på 20,7 prosent.

Høgres støtteparti i regjeringa, Venstre og KrF, går det vidare nedover for. Begge ligg no solid under sperregrensa på 4 prosent. Venstre går 1,1 prosentpoeng tilbake på målinga og endar på berre 2,2 prosents oppslutning. KrF fell berre 0,2 prosentpoeng, men oppnår med det berre ei veljaroppslutning på 2,9 prosent.

Framstegspartiet, der Sylvi Listhaug sidan sist er utpeika som ny leiar etter Siv Jensen, går 1,1 prosentpoeng fram sidan førre måling, men ligg på 9,2 prosents oppslutning.

SV går fram 0,5 prosentpoeng og får ei oppslutning på 7,8 prosent. Raudt går heile 2 prosentpoeng fram og får ei oppslutning på 4,9 prosent.

Miljøpartiet Dei Grøne går 0,2 prosentpoeng fram sidan målinga i februar og legg seg akkurat over sperregrensa med ei oppslutning på 4,1 prosent.

Marsmålinga til Opinion er utført med 966 telefonintervju i perioden mellom 1. og 8. mars. 72 prosent har svart om partipreferanse. Resultata må tolkast innanfor feilmarginen, som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

