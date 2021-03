Virke krev tryggingsnett før nye restriksjonar

innenriks

Statsministeren varsla tysdag i Stortinget at regjeringa er klar til å innføre strenge tiltak viss smittetrykket ikkje går ned. Det er mellom anna nasjonal skjenkestopp og stenging av underhaldningstilbod som underhaldningsparkar, bingohallar og liknande.

– Dersom nasjonal skjenkestopp og sterkare avgrensingar på arrangement blir innført, vil det gi mange nye permisjonar. No må verksemdene sikrast kompensasjon for arbeidsgivarperioden slik at dei ikkje blir sitjande åleine med den kostnadsbomba. Det står livsverk og arbeidsplassar på spel, seier Rhiannon Hovden Edwards, leiar for kultur og opplevingar i Virke, til NTB.

