Stortinget seier nei til å ta rettane til funksjonshemma inn i lova

innenriks

Stortinget stemde over saka tysdag etter at SV hadde fremja forslag om å gjere FN-konvensjonen (CRPD) til ein del av norsk lov.

45 representantar stemde mot, medan 42 stemde for, melder TV 2. Forslaget har vorte stemt ned i Stortinget to gonger tidlegare.

– Skammeleg

Fellesorganisasjonen (FO) reagerer skarpt på vedtaket. Uforsvarleg og skammeleg, meiner styremedlem Marit Selfors Isaksen.

– Personar med utviklingshemning har gjennom tiår etter tiår opplevd daglege brot på menneskerettane. Det er dokumentert ei rekkje gonger, mellom anna i regjeringa si eiga utgreiing. Det er skammeleg at partia ikkje følgjer opp sin eigen politikk, seier Isaksen.

Også SVs Freddy André Øvstegård er skuffa.

– Det er skammeleg at parti som seier dei er veldig opptekne av kampen til folk med nedsett funksjonsevne, her vender dei same menneska ryggen når det gjeld deira viktigaste krav, seier Øvstegård til NTB.

Det var venta at Stortinget ville seie nei òg denne gongen, sidan eit fleirtal i justiskomiteen hadde innstilt på dette. Særleg Høgre og Frp har vore skeptiske til forslaget.

Dramatikk

Men tysdag vart det uventa dramatikk i saka då regjeringspartia KrF og Venstre melde at dei hadde fått gjennomslag for å starte eit arbeid rundt dette i regjeringa.

– Rettane til funksjonshemma er heilt sentrale for KrF, og eg er glad at det no er semje mellom regjeringspartia om dette forslaget, uttalte parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Regjeringspartia foreslo derfor å greie ut konsekvensane av ei inkorporering, men heller ikkje dette forslaget fekk fleirtal.

– Politisk spel

Justispolitisk talsperson Solveg Schytz i Venstre skuldar Ap og Sp for å drive med politisk spel og taktikkeri.

– Dette svekkjer arbeidet for rettane til funksjonshemma. Vi la opp til ei riktig og forsvarleg lovbehandling, medan Ap og Sp sviktar på oppløpet, seier ho til NTB.

Forbundsleiar Tove Linnea Brandvik i Noregs Handikapforbund seier på si side til TV 2 at ho forstår at opposisjonen ikkje ville stemme for den forlengde prosessen regjeringspartia ønskjer.

I 2019 fekk Noreg refs av FN for måten Noreg behandlar funksjonshemma på. Det blir behandla ulikt og brukt tvang, meinte FN.

