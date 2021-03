Statsminister Erna Solberg koronatesta etter smitte hos statssekretær

innenriks

Statsministerens kontor stadfestar overfor NTB at Solberg kjem til å jobbe heimanfrå inntil testen er klar. Solberg har ingen symptom.

Det er statssekretær Audun Rødningsby (V) som har testa positivt for korona, ifølgje VG.

– Statsministeren har ikkje vore nærkontakt med Rødningsby. I ettermiddag fekk ho eit varsel i smittestopp-appen. Vi antek at det kjem av at telefonane til statsministeren og statssekretæren har lege ved sida av kvarandre utanfor eit møterom, for på SMK har vi ein del møte utan telefon. Vi kan likevel ikkje vere heilt sikre på at varselet i appen kjem av smitten til Rødningsby. Derfor har statsministeren i ettermiddag teke ein koronatest, for å vere på den sikre sida, skriv statssekretær Rune Alstadsæter (H) i ein SMS til avisa.

Solberg har avlyst eit par avtalar onsdag, opplyser Alstadsæter.