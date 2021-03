Solberg har invitert Kamala Harris til Noreg

innenriks

Solberg hadde tysdag ettermiddag eit telefonmøte med den amerikanske visepresidenten.

– Vi snakka mellom anna om at Noreg har ein del å tilby når det gjeld nullutsleppsløysingar, og derfor inviterte eg henne til å komme til Noreg og sjå når verda opnar opp igjen for det. Vi får sjå når dei får tid, seier Solberg til NTB.

Ho er glad for at USA no er med på Parisavtalen igjen, og at klima blir løfta høgt på dagsordenen av den nye administrasjonen.

– Ho verka veldig interessert i å sjå på det vi har av nullutsleppsløysingar, som CCS og hydrogensatsing, og ikkje minst omstillinga til nullutslepp på sjøfart, seier Solberg.

Andre tonar enn under Trump

Elles snakka dei to mellom anna om kvinner og utdanning, Arktis og tryggingspolitikk.

– Det synest å vere litt andre tonar enn under den førre administrasjonen når det gjeld internasjonale organisasjonar og multilateralt samarbeid, seier Solberg, som understrekar at Noreg òg hadde eit godt forhold til USA om tryggingspolitiske spørsmål under Trump

– Snakka de om Trump?

– Nei.

Amerikanske styrkar

Tysdag møttest òg USAs chargé d'affaires i Noreg Richard Riley og Noregs forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Ørland, der amerikanske styrkar er utplasserte. Riley gav ifølgje NRK uttrykk for at amerikanarane ønskjer å øve meir i Noreg.

Øvingane til amerikanske styrkar og trening i Noreg vart òg tema i samtalen mellom Solberg og Harris.

– Det er veldig bra at dei øver meir i Noreg. Dette skjer i tråd med den strategien som er laga om at ein har fleire folk på trening i litt kortare tid, medan ein har færre i snitt over andre periodar. Det er i vår tryggingsinteresse at soldatar frå andre land har trena under norske forhold, seier Solberg.

– Strategi

– Kva trur du russarane synest om det?

– Russarane veit at dette har vore ein strategi for Noreg over veldig mange år og kjem til å vere det framover. Russarane driv òg med meir trening og aktivitet. Og så må vi passe på mengda, seier statsministeren.

For tida er Riley den øvste leiaren ved USAs ambassade i Noreg fordi det ikkje er nokon ambassadør. Solberg fekk ikkje nokon beskjed om når det eventuelt kjem ny ambassadør utnemnt av den nye administrasjonen.

(©NPK)