Salet av Bergen Engines kan bli stansa – justisministeren gjer greie for Stortinget

– Regjeringa har dei siste månadene undersøkt denne saka grundig, og det kan ikkje sjåast bort frå at eit sal av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre ein risiko for nasjonale tryggingsinteresser. Det er derfor behov for å ta ein pause i denne prosessen for å skaffe eit tilstrekkeleg faktagrunnlag for å vurdere overdraginga, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ho varslar tysdag at ho ønskjer å komme til Stortinget og gjere greie for om det planlagde salet av selskapet, som driv ein motorfabrikk på Hordvikneset i Bergen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil vere til stades for å svare på spørsmål frå representantane, viss presidentskapet samtykkjer.

– Forklaringa vil vere om dei områda der vi kan vere opne om dette, men ein del av informasjonen i denne saka er naturleg nok tryggleiksgradert, seier Mæland.

Betydeleg kritikk

Det har vore reist betydelege bekymringar rundt tryggingsaspektet ved salet. Bergen Engines har det norske Sjøforsvaret som ein av sine viktigaste kundar og har kontrakt for vedlikehald av ei rekkje av skipet deira, mellom dei E-tenestas spionskip FS Marjata.

Dei russiske kjøparane i TMH Internationals har nær tilknyting til den politiske eliten og militæret i Russland, ifølgje seniorforskar ved ICDS Tallinn, Kalev Stoicescu, som uttalte seg til TV 2 førre veke.

– Det har vore mykje merksemd i det politiske miljøet og media om denne saka. Eg ber derfor Stortinget om å få gi ei munnleg forklaring om problemstillinga med bruk av økonomiske verkemiddel til sikkerheitstruande verksemd og korleis sikkerheitslova kan brukast til å motverke dette. I tillegg vil eg orientere om arbeidet regjeringa gjer på området, seier Mæland.

Vurderer sikkerheitslova

Bergen Engines har ikkje vore underlagt sikkerheitslova og har ikkje leverandørklarering eller tryggingsavtale med Forsvaret. Føresegnene om eigarskapskontroll kan derfor brukast. Regjeringa opnar likevel for at ulike delar av sikkerheitslova kan bli teken i bruk i samband med salet av Bergen Engines.

Regjeringa kartlegg no alle forhold rundt det moglege salet, ifølgje statsråden.

– Sikkerheitslova kan likevel bli brukt i samband med det planlagde salet. Lova har eit breitt spektrum av verkemiddel for å handtere tilfelle der nasjonale tryggingsinteresser kan bli trua. Vi har altså eit handlingsrom, og det er dette vi no går grundig gjennom, seier Mæland

Ho poengterer at «den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer».