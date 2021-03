Riksrevisjonen meiner det ikkje er grunnlag for ny gransking av Kielland-ulykka

innenriks

Riksrevisjonen kritiserer spesielt manglande oppfølging for etterlatne og overlevande.

«Det er alvorleg at Sosialdepartementet ikkje prioriterte å gi dei etterlatte oppfølging etter ulykka», skriv Riksrevisjonen i rapporten.

Riksrevisjonen gjennomførte ei spørjeundersøking blant etterlatne og overlevande som viser at dei etterlatne fekk lite informasjon. Nokre fortel at dei ikkje fekk nokon dødsbodskap, andre fekk det gjennom media. Heile 88 prosent svarer at dei ikkje fekk den informasjonen dei hadde behov for om omstenda rundt dødsfallet.

Sosialdepartementet sørgde heller ikkje for tilstrekkeleg oppfølging av dei overlevande etter ulykka. Det er sterkt kritikkverdig, skriv Riksrevisjonen.

Inga ny gransking

Riksrevisjonen fekk i 2019 oppdrag frå Stortinget om å gjennomføre ei ny undersøking av Noregs verste industriulykke. Dei vart bedne om å undersøkje korleis styresmaktene har teke ansvaret sitt i samband med ulykka. Tysdag var rapporten klar.

Sjølv om granskinga i 1980 hadde svakheiter, meiner Riksrevisjonen at det likevel ikkje er godt nok grunnlag for å gjennomføre ei ny gransking.

Ei årsak til dette er at undersøkinga viser at store delar av det tekniske bevismaterialet er borte. Det er mogleg å gjere nye analysar av årsaksforholda, men det vil krevje detaljert informasjon, mellom anna om bruk av plattforma og om utmattingssprekken i staget som knakk.

Kartla ikkje ansvaret til reiar og operatør

Det vil vere vanskeleg å få meir påliteleg informasjon om dette i dag enn det kommisjonen hadde i 1980. Det er over 40 år sidan ulykka, og det vil derfor vere stor uvisse rundt ny informasjon frå vitne også.

Dei meiner styresmaktene gjorde ein grundig jobb med å klargjere årsakene til ulykka, men kritiserer dei også for å ikkje ha kartlagt ansvarsforholda til reiaren Stavanger Drilling og operatøren Phillips Petroleum etter ulykka.

I tillegg blir Veritas kritisert ved at dei både var med på granskinga etterpå og var ansvarleg for inspeksjonane av plattforma før ulykka.

Ulik oppfatning av ulykkesårsak

Torsdag 27. mars 1980 kantra bustadplattforma Alexander Kielland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 av dei 212 om bord omkom, medan 30 av dei aldri vart funne.

Granskingskommisjonen i Noreg konkluderte i 1981 med at ein sveisefeil frå det franske verftet CFEM i Dunkerque, som bygde plattforma i 1976, var årsaka til ulykka. Franskmennene sette ned sin eigen kommisjon, som i 1985 konkluderte med at årsaka var samansett.

Det franske verftet meinte plattforma var brukt feil og belasta på feil måte. Franskmennene meinte sprekken i staget som følgje av det den norske granskingskommisjonen meinte var ein sveisefeil, var medverkande, men ikkje avgjerande for havariet. Konsekvensen av den franske rapporten vart eit hemmeleg forlik med norske interesser i 1991.

Riksrevisjonen slår fast at det er ulik oppfatning av ulykkesårsaka i den norske og den franske granskingsrapporten etter ulykka.

