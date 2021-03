Oslo skjerpar sosial nedstenging, skular går i raudt

innenriks

– Akkurat no er situasjonen svært alvorleg. Kvar og ein av oss må no ta personleg ansvar for å snu denne utviklinga, trygla Johansen på ein pressekonferanse tysdag.

Byrådet skjerpar no den sosiale nedstenginga som har prega hovudstaden i månadsvis, ytterlegare. Folk bør unngå besøk heime, ha færrast mogleg nærkontaktar og unngå samlingar innandørs heilt, ber byrådsleiaren.

1.300 sist veke

Trass i eit vedvarande høgt tiltaksnivå fekk over 1.300 personar påvist korona i Oslo førre veke. Det er det største talet nokosinne. Johansen peikar på at dei muterte virusvariantane har gjort det mykje vanskelegare å slå ned smitten.

– Det nye viruset er så enormt mykje meir smittsamt. Vi må vere endå meir omhyggjelege enn tidlegare med å halde avstand, seier Johansen.

– Ein stor del av befolkninga i byen kan vere vaksinerte til sommaren. Men det hjelper oss ikkje akkurat no, slår han fast.

Skjerpar tiltak

Smitten spreier seg særleg i aldersgruppa 10–19 år. Derfor må alle barnehagar og grunnskular gå i raudt, noko som inneber større grad av heimeundervisning, medan alle innandørs fritidsaktivitetar for barn blir stansa.

Johansen understrekar at byrådet har ønskt å skjerme barn og unge, men at det dessverre ikkje er mogleg på grunn av det muterte viruset.

– Vi har aldri sett så mykje smitte blant dei yngre, seier byrådsleiaren.

– Når vi innfører raudt nivå i alle skular og barnehagar, er det òg for å skjerme barn og familiar frå smitte og gjentekne karantenar, seier Johansen.

Sist fredag måtte 12.000 elevar haldast heime som følgje av smitteutbrot og karantene.

Både dei noverande og dei nye tiltaka vil gjelde fram til og gjennom påska.

Vidarefører alle tiltak

I tillegg til innstramming for barn og unge blir alle dei andre smitteverntiltaka som allereie er innførte, vidareførte. Serveringsstader må haldast stengt, med unntak av takeaway. Berre matbutikkar, apotek og nokre andre butikkar kan halde ope. Det er framleis forbod mot arrangement og skjenking av alkohol. Treningsstudio, teater og kinoar må framleis halde dørene lukka.

Utandørs er fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år tillatne i grupper på inntil ti personar, så lenge ein kan halde éin meters avstand. Byrådsleiaren ber vaksne i Oslo om å unngå å bruke utandørsanlegg slik at dei er tilgjengelege for barn og unge.

– Vi ønskjer at barn og unge skal få drive med fritidsaktivitetar, med store avgrensingar, utandørs. Det er derfor viktig at den andre befolkninga respekterer reglane som gjeld for desse anlegga så vi slepp å stengje dei, seier han.

Såkalla koronavertar skal vere på plass rundt om i bydelane for å sikre at reglane blir haldne.

Åtvarar

Johansen åtvarar samtidig mot at tiltakstrøytte innbyggjarar byrjar å ta lettare på tiltaka.

På spørsmål frå NTB om ein av grunnane til at smitten stig, er at mange slurvar med å etterleve smittevernreglane, svarer Johansen:

– Det er riktig. Det er etterlevinga som mange stader er for dårleg.

Han peikar særleg på barn og unge, som møter kvarandre på tvers av kohortar, klassar og idrettslag.

Johansen må samtidig erkjenne at byrådet ikkje har mange verktøy igjen i kassen for å slå ned smitten.

– Men vi trur det vil hjelpe, det vi no gjer, seier han.

