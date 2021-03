Ny kompensasjonsordning for utanlandske arbeidstakarar – Frp reagerer

innenriks

– Sidan grensa stengde 29. januar, har dei ikkje hatt moglegheit til å komme på jobb, og mange har ikkje fått lønn. No foreslår vi ei ny kompensasjonsordning basert på sjukelønnsordninga, då dette gjer det mogleg å få på plass ei ordning forholdsvis raskt, seier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg varslar at ho informerte den svenske kollegaen sin Stefan Löfven om ordninga tysdag morgon.

– Eg er glad for at vi har funne ei løysing som kan lette situasjonen for dei mange svenskane som jobbar i Noreg, seier Solberg.

Ordninga vil gjelde for pendlarar busett i EØS-området.

Framstegspartiets arbeidspolitikar Erlend Wiborg varslar at partiet ikkje støttar dette.

– Frp er imot dette då vi meiner norske velferdsytingar skal gå til norske statsborgarar og andre som bur og arbeider i Noreg. Kompensasjonsordninga til regjeringa vil gå til folk busett i Romania, Polen, Latvia, Sverige og så vidare, seier Wiborg til NTB.

– Det er ikkje jobben til norske skattebetalarar å finansiere desse. Jobben vår er å sikre dei som bur i Noreg, så er det opp til Polen, Sverige, Romania og andre europeiske land å sørgje for innbyggjarane sine.