Klarsignal for CO2-handtering og -lagring i større skala

innenriks

Det er selskapet Northern Lights JV som skal stå for utbygginga av ein infrastruktur for å samle CO2 frå fabrikkar i Noreg og Europa og frakte han i røyr til reservoar i stein under Nordsjøen.

Oljeselskap

Bak joint ventureselskapet står dei tre oljeselskapa Equinor, Shell og Total. Dei er likeverdige partnarar i Northern Lights JV. Selskapet blir det første i verda som tilbyr CO2-lagring som ei teneste.

Northern Lights' del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS) omfattar transport, mottak og lagring av CO2 i reservoar 2.500 meter under havbotnen i det nordlege Nordsjøen.

Samtalar

Planen er at anlegget skal stå ferdig i 2024 og tilby lagring av CO2 både til industrielle klyngjer i Noreg, men også i Europa.

– Northern Lights er allereie i samtalar med ei rekkje potensielle kundar i Europa som til saman representerer utslepp av 48 millionar tonn CO2 i året, meir enn det som lagers global i dag, heiter det i ei melding frå selskapet.

