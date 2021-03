Erna Solberg: – Situasjonen er skjør

innenriks

– Det er avgjerande at vi klarer å halde kontrollen, sa Solberg då ho møtte i Stortinget tysdag for å gjere greie for koronasituasjonen.

Ifølgje henne kan vi byrje å opne opp i mai viss vi klarer å halde smitten låg i mars og april.

Men smitten held fram med å vekse.

– Det at nye virusvariantar er i ferd med å bli dominerande, gjer det meir krevjande å halde smitten under kontroll. Det har derfor vore nødvendig å innføre meir inngripande tiltak i mange kommunar, sa Solberg.

– Vi har sett at mange kommunar har klart å slå ned utbrota med muterte virus. Men situasjonen er skjør.

