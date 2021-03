Byrådsleiaren tryglar Oslos befolkning: Ta ansvar!

innenriks

– Akkurat no er situasjonen svært alvorleg. Kvar og ein av oss må no ta personleg ansvar for å snu denne utviklinga, sa Johansen på ein pressekonferanse tysdag. Der varsla byrådet at tiltaka blir stramma ytterlegare til, mellom anna med raudt nivå i alle skular og barnehagar.

Folk bør unngå besøk heime, ha færrast mogleg nærkontaktar og unngå samlingar innandørs heilt, ber byrådsleiaren.

Han peikar på at dei muterte virusvariantane har gjort det mykje vanskelegare å slå ned smitten i denne runden. Førre veke fekk over 1.300 påviste korona i Oslo, det største talet nokosinne.

– Ein stor del av befolkninga i byen kan vere vaksinerte til sommaren. Men det hjelper oss ikkje akkurat no, seier Johansen.

På spørsmål frå NTB om ein av grunnane til at smitten stig, er at mange slurvar med å etterleve smittevernreglane, svarer Johansen:

– Det er riktig.

Han peikar særleg på barn og unge, som møter kvarandre på tvers av kohortar, klassar og idrettslag.

– Det er ei viktig årsak til smitten vi no ser, fordi dette muterte viruset er så mykje meir smittsamt enn vi har sett tidlegare.

(©NPK)