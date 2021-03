Bergen Engines-salet kan bli stansa – regjeringa vurderer sikkerheitslova

innenriks

– Det kan ikkje sjåast bort frå at eit sal av Bergen Engines til TMH Group kan medføre ein risiko for nasjonale tryggingsinteresser. Det er derfor behov for å ta ein pause i denne prosessen for å skaffe eit tilstrekkeleg faktagrunnlag for å vurdere overdraginga, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I klartekst ser regjeringa no etter grunnlag for og moglegheit til å bruke sikkerheitslova til å stanse salet. Mæland møtte pressa til ein hasteinnkalla pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget tysdag formiddag.

Ho skulle vidare til stortingssalen for å gjere greie for kva regjeringa har gjort så langt og kva som er planen vidare.

– Vi er no på eit punkt der det er stor uvisse rundt nasjonale tryggingsinteresser. Dette er ei veldig alvorleg avgjerd, som vi knapt har tilsvarande døme på frå tidlegare, sa ho.

Betydeleg kritikk

Det har vore reist betydelege bekymringar rundt tryggingsaspektet ved salet. Bergen Engines har det norske Sjøforsvaret som ein av sine viktigaste kundar og har kontrakt for vedlikehald av ei rekkje av skipet deira, mellom dei E-tenestas spionskip FS Marjata.

Dei russiske kjøparane i TMH International har nær tilknyting til den politiske eliten og militæret i Russland, ifølgje seniorforskar Kalev Stoicescu ved ICDS Tallinn, som uttalte seg til TV 2 førre veke.

Bergen Engines har ikkje vore underlagt sikkerheitslova og har ikkje leverandørklarering eller tryggingsavtale med Forsvaret. Føresegnene om eigarskapskontroll kan derfor ikkje brukast. Regjeringa opnar likevel for at ulike delar av sikkerheitslova kan bli tekne i bruk i samband med salet av Bergen Engines.

– Lova har eit breitt spektrum av verkemiddel for å handtere tilfelle der nasjonale tryggingsinteresser kan bli trua. Vi har altså eit handlingsrom, og det er dette vi no går grundig gjennom, seier Mæland

Frykter skaden er skjedd

Opposisjonen er svært lite imponert over handteringa til regjeringa av saka så langt og den handlekrafta – eller tilsynelatande mangel på det – ho har utvist. Christian Tybring-Gjedde i Framstegspartiet fryktar skaden allereie er skjedd, i samband med den grundige selskapsgjennomgåinga kjøpar og seljar gjer i samband med slike overdragingar.

– Det viktigaste for Framstegspartiet er uansett at salet blir stansa. Regjeringa har ikkje hatt kontroll. Saka burde vore behandla i tryggingsutvalet til regjeringa og ikkje vorte sendt til næringsdepartementet som ein ordinær forretningstransaksjon, seier Tybring-Gjedde til NTB.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl seier regjeringa har svikta norske tryggingsinteresser og utvist «total mangel på kontroll», sjølv om Politiets tryggingsteneste (PST) i den siste trusselvurderinga si åtvara mot tryggingstruslar ved utanlandske oppkjøp.

Det er bra at regjeringa har snudd, etter å ha vorte pressa frå skanse til skanse i vekevis, meiner Ap.

– Det er heilt utruleg at det ikkje har vore ein plan om korleis ein handterer moglege strategiske oppkjøp og investeringar opp mot sikkerheitslova og tryggingsvurderingane, seier Jette Christensen til NTB.