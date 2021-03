Utøya-naboane ankar ikkje saka om 22. juli-minnestaden

innenriks

– Vi er svært letta over at dommen om minnestaden på Utøyakaia no blir rettskraftig. Konflikten rundt minnestaden har vore ei stor påkjenning for mange, og vi er no glade for at det blir ro rundt saka, seier generalsekretær Sindre Lysø i AUF til NTB.

Naboane tapte søksmålet dei hadde kome med mot staten for å få stansa oppføringa av minnestaden på Utøyakaia då Ringerike tingrett behandla saka for ein månads tid sidan.

No har dei vedteke å ikkje anke dommen til lagmannsretten, melder NRK, som omtalte nyheita først.

– Naboane har valt å ikkje anke av mange ulike grunnar – men det må ikkje forståast slik at dei er samde i dommen. Den er dei framleis svært skuffa over og sterkt usamde i, seier advokat Ole Hauge Bendiksen, som har representert naboane, til NTB.

Oppføringa av ein nasjonal minnestad på Utøyakaia etter 22. juli-terroren i 2011 har møtt svært sterk motstand blant naboane. Konflikten har gått føre seg i fleire år og fekk det førebelse toppunktet sitt før nyttår, då 16 naboar saksøkte staten og AUF for å få stansa minnestaden.

– Mange grunnar

Advokat Bendiksen vil ikkje gå konkret inn i kvifor naboane no vel å la den vidare prosessen liggje. Han peikar på at dommen får alvorlege konsekvensar for naboane og at den kjem til å etterlate seg «et nabolag som er i ferd med å slites i stykker».

– Avgjerda byggjer på ei heilskapsvurdering. Av mange ulike årsaker blir det for vanskeleg for dei å gjennomgå ein ankeprosess, seier han.

Ringerike tingrett la større vekt på omsyn som taler for å etablere ein minnestad på Utøyakaia enn dei negative verknadene minnestaden kan få for saksøkjarane.

– Saksøkjarane har openbert rett i at dei uforskyldt må bere belastningane ved å få ein nasjonal minnestad i nærområdet sitt. Retten har forståing for at dette bli opplevd som urimeleg. Dette er likevel ikkje avgjerande, skriv retten i dommen.

Ferdig til tiårsmarkeringa

Retten meiner at etableringa av ein minnestad etter 22. juli-tragedien må seiast å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripande offentlege tiltak, som til dømes etablering av vegar og vindkraftanlegg.

Minnestader etter store tragediar kan ikkje bli underlagt strengare naborettslege vilkår enn andre samfunnsmessige tiltak utan slik tragisk bakgrunn, er konklusjonen.

– Minnestaden er viktig for etterlatne, overlevande og andre pårørande som treng ein stad å minnast. Minnestaden blir ein viktig heider frå storsamfunnet om lidinga som 22. juli har skapt for svært mange menneske. Dessutan vil minnestaden bli ein viktig stad som inviterer til refleksjon og læring for generasjonane i framtida, seier Lysbø i AUF.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Askim seier til NRK at Statsbygg kjem til å rekke å ferdigstille monumentet, som skal bestå av 77 bronsesøyler i ein bogeformasjon, i tide til tiårsmarkeringa til sommaren.

Dei 77 søylene representerer kvar av dei som vart drepe den 22. juli 2011.

Området rundt vil ikkje bli heilt ferdig, men det heile vil vere så klart at markeringa den 22. juli kan gjennomførast slik AUF, støttegruppa og nasjonale styresmakter ønskjer seg.