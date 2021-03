innenriks

No blir skulen stengd i første omgang ut denne veka, skriv Avisa Oslo.

Skulen ventar at endå fleire vil teste positivt for covid-19, og dei skal ta ei ny vurdering fredag om dei skal halde stengt endå lengre.

– Dette er ikkje ein ønskjeleg situasjon for nokon, spesielt ikkje for elevane, men slik situasjonen er no, er vi nøydde til å gjere dette, seier rektor Rachid Sealiti.

Skulen har 162 elevar fordelte på tre trinn. Desse vil altså ha digital undervisning denne veka.

