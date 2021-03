Stor kontraktavlysing for Oslotunnelen

innenriks

Årsaka er at Bane Nor ikkje har fått på plass ein nødvendig avtale med Jernbanedirektoratet for prosjektet for 2021, melder bygg.no. Det skjer sjølv om det ligg 150 millionar kroner inne i statsbudsjettet for 2021 til prosjektet.

Anbodskonkurransen gjaldt mellom anna teknisk hovudplan for nytt dobbeltspor i tunnel frå Oslo S til Lysaker. Kapasiteten skulle bli dobla gjennom Oslo.

Avlysinga har ført til sterke reaksjonar. Bransjeforeininga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) beskriv det som ein skandale, skriv Byggeindustrien

Jernbanedirektoratatets kommunikasjonssjef Sverre Horrisland påpeikar i ein e-post til nyheitsstaden at Oslotunnelen ikkje er skrinlagt.

