Statens legemiddelverk rår mot bruk av Cooper Insides medisinske munnbind

Bakgrunnen for tilbaketrekkinga av medisinske munnbind av typen Copper Inside «koparmunnbind» i Noreg er mellom anna at produsenten ikkje har lagt fram dokumentasjon på at produktet er tilstrekkeleg risikovurdert, korleis munnbinda påverkar miljøet når dei blir kasta og tilstrekkeleg dokumentasjon på at produktet kan gjenbrukast.

Det skriv Statens legemiddelverk på nettsidene sine.

– Vi rår mot bruk av Copper Inside medisinske munnbind, sidan utstyret manglar dokumentasjon på at det er trygt og sikkert å bruke, seier Tørisen.

Copper Inside er importert av Dui Clinique AS og distribuert vidare til andre aktørar. Munnbinda er selde i fleire nettbutikkar i Noreg og andre europeiske land. Utstyret inneheld dikoparoksid, og er marknadsført som «gjenbrukbare koparmunnbind».

