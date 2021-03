Smitteutbrot på Drammen sjukehus – rammar to avdelingar

innenriks

Smitteutbrotet rammar kirurgisk avdeling og gynekologisk/fødeavdelinga, skriv Drammens Tidende.

Alle tilsette på ein kirurgisk sengepost vart i helga sette i karantene, og den aktuelle sengeposten vart stengd. Det vart påvist smitte hos tre pasientar og to tilsette. Rundt 30 i sistnemnde kategori vart då sett i karantene.

Måndag ettermiddag får avisa opplyst at talet på smitta tilsette har auka til seks. No er 40 tilsette sette i karantene. Talet for pasientar med smitte er framleis tre.

– Dette kjem til å få innverknad på den gynekologiske pasientbehandlinga og fleire timar vil bli utsette, opplyser pressevakt Jarand Waaland ved Drammen sjukehus.

