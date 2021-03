Smittestopp klar for eldre utgåver av Iphone

innenriks

Fleire brukarar har reagert på at dei ikkje har kunna laste ned appen fordi dei har eldre telefonar.

Folkehelseinstituttet (FHI) har no oppdatert appen slik at han òg er tilgjengeleg for operativsystem ned til 12.5. Det vil seie at personar som har eldre utgåver som Iphone 5S og Iphone 6+, kan laste ned appen.

FHI legg òg vekt på å leggje til fleire språk, men seier det er arbeid som tek tid.

– Vi stiller store krav til omsetjing og kvalitetssikring og må vere heilt sikre på at språkvala òg fungerer inne i appen. Vi er veldig fornøgde med at appen no er tilgjengeleg både på polsk og somali. Vi jobbar også med å få appen tilgjengeleg på arabisk, urdu, tigrinja og litauisk, seier Gun Peggy Knudsen i FHI.

Nesten 900.000 personar har lasta ned Smittestopp, og over 1.200 personar har meldt seg smitta i appen.

(©NPK)