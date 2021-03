Røde Kors: Dramatisk auke i leiteaksjonar knytt til sjølvmord i fjor

innenriks

Av dei 1.601 søka og redningsaksjonane til organisasjonen i 2020 var 138 i kategorien «auka sjølvmordsfare». Talet er ei tredobling samanlikna med 2017, då det var 47.

Generalsekretær Bernt G. Apeland seier at auken er dramatisk, og at den kan vere eit symptom på noko alvorleg som skjer i samfunnet.

– Utviklinga blir forsterka under pandemien, noko som understrekar alvoret i ein situasjon der isolasjon gjer at mange er einsame og blir sitjande åleine med problema sine, seier han.

Auken er ikkje eit storbyfenomen. I dei fleste delar av landet har talet auka, seier landsrådsleiar Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

– Vi ser i tillegg at det er jenter og kvinner som stadig oftare er dei vi leitar etter når pårørande er bekymra for at nokon er i fare for å ta sitt eige liv, seier Løvik.

Det har dessutan vore stor pågang til samtaletenesta Kors på Halsen, der unge under 18 år kan snakke med frivillige. Der er depresjon, einsemd og sjølvmordstankar eit stadig aukande tema, ifølgje organisasjonen.

– Styresmaktene, frivillige organisasjonar og kvar enkelt av oss må saman gjere alt vi kan for å snu denne utviklinga, seier Apeland.

