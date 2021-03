Politiet siktar mot 40 prosent kvinnelege leiarar i politistillingar

innenriks

Frå 2014 til 2020 steig delen kvinnelege leiarar med politiutdanning frå 16 til 24 prosent. Men politidirektør Benedicte Bjørnland er framleis ikkje fornøgd. Ho meiner det er viktig å få fleire kvinnelege leiarar inn i dei operative miljøa.

– Norsk politi skal spegle befolkninga òg i dei operative delane av politiet. Kvinner fører med seg andre perspektiv, kunnskap og erfaring. Det er viktig for arbeidsmiljøet og det er viktig for utøvinga av politiarbeidet, seier Bjørnland til NTB.

– Målet er 40 prosent kvinnelege leiarar i politistillingar med personalansvar innan 2027», opplyser politiet i ei pressemelding.

Auke over fleire år

Sjølv om det dermed er eit stykke igjen til målet, kallar Bjørnland seg «optimist». Ho trekkjer fram at delen kvinnelege studentar på Politihøgskolen har auka, og at dei utgjorde over halvparten av studentane som vart tekne opp i fjor.

Dette er ein auke på 10 prosentpoeng frå 2014, ifølgje politiet.

– Leiinga har trua på at eit høgare inntak av kvinnelege politistudentar på sikt vil kunne bidra til eit høgare tal på kvinnelege operative politileiarar, skriv politiet i pressemeldinga.

For etaten samla sett, er likevel kvinnedelen høg. Totalt sett er delen kvinnelege leiarar på 37 prosent, medan 46 prosent av medarbeidarane i politiet er kvinner. For juristar og dei sivile stillingane, er delen høvesvis 63 og 66 prosent kvinner.

Men i politistillingane er berre éin av tre tilsette kvinner.

Avslørte ukultur og maktmisbruk

Likestilling i dei operative delane av politiet er òg viktig utover å spegle samfunnet og bidra til breiare kompetanse. Bjørnland påpeikar til NTB at det òg er eitt ledd i å kjempe mot trakassering og ukultur.

Det var i fjor haust at forskarar fortalde at forskinga deira viste at tilsette i politiet hadde misbrukt posisjonane sine for å oppnå seksuelle handlingar i byte mot gunstige vakter eller gode referansar.

Resultata frå ei arbeidsmiljøundersøking lagt fram i desember, viste òg at 904 medarbeidarar i politiet hadde vore utsette for seksuell trakassering og uønskt seksuell merksemd i det førre året.

Kjønnsbalanse for å motverke trakassering

Bjørnland seier auka likestilling i dei operative delane i politiet er ein del av arbeidet med å få bukt med problemet. Ho påpeikar likevel at trakassering er eit problem som skal handterast av leiinga, uansett kjønn, og at det ikkje nødvendigvis er slik at kvinner ikkje kan utøve trakassering.

– Vi veit at delen kvinnelege leiarar påverkar arbeidsmiljøet positivt, og at kjønnsbalanse på arbeidsplassen er viktig for å førebyggje seksuell trakassering, seier politidirektøren.

– Så ja, delen kvinnelege leiarar er viktig for å førebyggje og forhindre seksuell trakassering, legg ho til.

Ho legg til at politiet òg jobbar breiare med å takle ukulturen, inkludert kartlegging av risiko, tydelege reglar for åtferd og rutinar og retningslinjer for å handtere trakassering.

– Dessutan veit vi at det er viktig å snakke om det. Derfor oppmodar vi leiarar til tydeleg å setje ord på kva som ikkje er akseptabel åtferd, understrekar ho.

(©NPK)