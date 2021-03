NHO ventar kraftig fall i heimekontorbruk etter pandemien

innenriks

– Rundt 30 prosent av timeverka har vorte gjort heimanfrå under koronapandemien, ifølgje medlemsundersøkingane våre, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I Næringslivets økonomibarometer (NØB) frå fjerde kvartal viser tala likevel at talet på arbeidstimar som blir utførte på heimekontor, vil falle dramatisk etter pandemien. Anslaget til NHO er at det berre vil vere 7 prosent.

Tala frå NØB viser at svært få bedrifter opplever at dei har auka produktivitet på heimekontor. Dørum fortel at leiinga i ulike bedrifter føler dei mistar grepet og fellesdisiplinen som oppstår i eit kontorlandskap. Samtidig fortel mange bedrifter at dei har vorte meir kreative.

– Eg har jo tenkt at det som går tapt når folk sit heime, er dialogen rundt kaffiautomaten og andre stader, seier sjeføkonomen.

Han understrekar at heimekontorbruken truleg kjem til å auke samanlikna med før pandemien.

– Men det er ingen revolusjon i desse tala, konkluderer Dørum.

(©NPK)