Mæland vil ha gjennomgang av valdtektsparagraf

innenriks

Straffelovrådet skal mellom anna sjå på om Noreg bør innføre ei såkalla samtykkelov, skriv VG.

Forslaget som rådet no skal vurdere, inneber at ein må vere sikker på at den ein har sex med, også har lyst på sex. Mæland meiner punkt §291b i straffelova, som omhandlar at offeret «må vere ute av stand til å motsetje seg handlinga» for at overgrepet skal vere straffbart, er upresist.

– Kva betyr det eigentleg? spør justisministeren.

Straffelovrådet skal levere utgreiinga si innan 15. desember i år.

