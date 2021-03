Lønnsgapet aukar mellom kvinner og menn

innenriks

I 2019 tente menn 6.170 kroner meir enn kvinner. I 2020 har avstanden auka til 6.440 kroner, skriv Klassekampen.

Det er første gong forskjellen aukar sidan 2015.

Det aukande lønnsgapet kjem først og fremst av at arbeidsløysa har auka raskare blant kvinner enn menn i koronatida. I 2020 auka delen kvinnelege arbeidslause av arbeidsstyrken med 1,2 prosentpoeng, medan delen for menn auka med 0,8 prosentpoeng.

Både LO, NHO og SV fryktar koronakrisa skal setje likestillinga i revers.

– Det at kvinner med låg formell kompetanse blir hardt ramma, kan innebere eit tilbakeslag for likestillinga. Vi må sørgje for at yrkesdeltakinga for kvinner ikkje fell fleire år tilbake, seier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til avisa.

Dei auka forskjellane heng mellom anna saman med at langt fleire kvinner enn menn jobbar deltid, 34,9 mot 15,3 prosent.

