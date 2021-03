Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg

innenriks

Årsaka til nedgangen er truleg koronapandemien og tiltaka til styresmaktene, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Førre gong det var så få vigslar gjennom eit år var i 1927. Då budde det 2.771.000 personar i Noreg, altså berre litt over halvparten av folketalet i 2020, seier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

August var den månaden det var mest populært å inngå ekteskap i fjor, då 2.802 personar gifta seg. Dei minst populære månadene var mars og april, då 609 vigslar vart gjennomførte.

– Tala viser at koronatiltaka frå 12. mars 2020 gjorde at mange utsette bryllaupet. Om dette fører til ein auke i 2021, sidan mange av dei utsette bryllaupa kanskje kan gjennomførast i år i staden for, vil vise seg, seier Tømmerås.

Talet på separasjonar og skilsmisser gjekk ned i fjor. I 2020 var det 250 færre skilsmisser og 310 færre separasjonar enn i 2019.

