Fleirtal i folket trur pandemien blir verre

innenriks

No i mars seier 53 prosent at dei trur talet på nye tilfelle av koronasmitta i Noreg vil auke. 20 prosent trur på reduksjon, medan 26 prosent forventar at talet blir verande uendra. Det viser Norsk koronamonitor frå Opinion.

Delen som forventar auka smitte ligg 15 prosentpoeng høgare enn i februar.

16 prosent fryktar at koronautbrotet i Noreg vil vare i opptil eit halvt år til, medan eit fleirtal på 53 prosent seier opptil eitt år. Nesten kvar tredje nordmann trur det vil vare endå lenger.

– Sjølv om det blir kommunisert at slutten på pandemien er nær og vaksinar blir rulla ut, er vurderinga til nordmenn av varigheita til pandemien omtrent den same i dag som ho var i haust og før sommaren, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

(©NPK)