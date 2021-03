Fleire utan gyldig billett på toget under pandemien

innenriks

– Etter 12. mars har vi opplevd ein auka del av menneske utan gyldig billett på toga våre, seier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til P4.

Det er fleire årsaker til det, meiner han. Mellom anna så er det mange som trur at det ikkje er kontrollørar på toga.

Det er òg færre som er ute og reiser og nyttar seg av kollektivtransport. Lundeby trur mange av dei faste dagpendlarane som til vanleg har periodebillett, no gløymer å kjøpe billett for dei få turane dei tek. Han synest det er trist at nokre snik på toget, og meiner dette er eit rettferdsprinsipp, skriv P4.

– Dei fleste som reiser, er jo interessert i at alle betaler for den tenesta dei nyttar seg av, seier Lundeby.

Han fortel vidare at det i periodar har vore mindre kontrollaktivitet på toga under pandemien, men at kontrollane er i full gang igjen.

