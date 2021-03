Bruktbilseljar frikjent i ankesak om lang rekkje bedrageri

innenriks

Den 54 år gamle mannen vart dømd til tre år og to månaders fengsel i Fredrikstad tingrett i mars 2019. Han mista òg retten til å drive næringsverksemd for alltid. Mannen er tidlegare dømd for liknande forhold, ein dom som er kravd oppatteken.

Straffesaka som omhandlar underslag, dokumentforfalsking og bedrageri av ei lang rekkje menneske i samband med kjøp av bruktbilar som 54-åringen skulle vidareselje, utløyste òg ein serie med erstatningskrav. Dommen frå tingretten vart anka til lagmannsretten, som kunngjorde dom i saka fredag.

Under dissens på nokre av punkta vart bruktbilseljaren frifunnen for alle tilfelle av bedrageri, og næringsforbodet vart oppheva. Han vart likevel dømd til å betale dei sivile krava om erstatning i åtte av sakene. Frå tingretten stod det òg att ti erstatningssaker som ikkje var anka.

– Frifinning i ei straffesak er ikkje til hinder for at det i same sak kan pådømmast sivile krav dersom retten kjem til at det finst klar sannsynsovervekt for at den erstatningspådragende handlinga som såleis er utført. Men det blir då stilt krav til grunngivinga, som ikkje må rokke ved frifinninga eller skape tvil om riktigheita av ho, skriv lagmannsretten.

Til saman må bruktbilseljaren betale drygt 225.000 kroner tilbake i åtte av sakene. Mannen vart frifunnen for krava i åtte andre saker.

(©NPK)