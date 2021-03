innenriks

I helga testa 770 personar seg i kommunen, og 136 av dei testa seg frå bilen, skriv kommunen på nettsidene sine.

Like over 8.000 personar har fått første dose med vaksine, medan andre dose er gitt til over 3.300 personar.

Smittetala har lege på eit stabilt nivå den siste tida, men tala har vore høge nok til at kommunen førre veke stramma inn dei lokale tiltaka sine. Mellom anna må innbyggjarar gi opp adresse for å drikke øl på pub, for å forhindre at Oslo-folk kryssar kommunegrensa.

