Statsministeren varslar tale til nasjonen om koronasituasjonen

Talen held ho søndag klokka 18, opplyser Statsministerens kontor i ei pressemelding.

– Statsminister Erna Solberg taler om koronasituasjonen i samband med at det snart er eitt år sidan Noreg sette i verk dei første inngripande tiltaka i koronapandemien, heiter det.

Den siste tida har smitten teke seg opp igjen i Noreg etter at den britiske mutasjonen av koronaviruset har bite seg fast. Regjeringa har varsla nye nasjonale tiltak neste veke, altså eitt år etter at pandemien for alvor byrja å herje.

Også 18. mars i fjor heldt statsministeren ein tale om koronasituasjonen.

– Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringar som vi saman står i no, sa Solberg den gongen.

