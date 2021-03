SV vil reinske gamle rulleblad for mindre narkotikalovbrot

innenriks

Viss rusreforma til regjeringa går gjennom i Stortinget, vil bruk og innehav av narkotika til eige bruk snart vere straffefritt.

Det inneber mellom anna at mindre narkotikalovbrot ikkje lenger blir registrert på rullebladet uansett kor mange gonger ein har vorte teken.

SV meiner at ein slik avkriminalisering òg må gjelde dei fleire tusen som har vorte tekne for narkotikabruk før reforma går igjennom, skriv Klassekampen.

– Vi vil be Stortinget om å reinse rulleblad for mindre narkotikalovbrot som no blir gjort straffefri. Det er nødvendig for å ta eit varig oppgjer med ein urettferdig ruspolitikk, seier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

Justisminister Monica Mæland (H) synest ikkje det er ein god idé. I eit svarbrev til Wilkinson presiserer ho at sjølv om narkotikabruk ikkje lenger skal vere straffbart, betyr ikkje det at rulleblad må reinsast.

Mæland påpeikar at det ikkje er vanleg at tidlegare straffbare forhold blir fjerna frå rulleblad ved avkriminalisering.

