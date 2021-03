Regjeringa vil forlengje lønnsstøtte ut juni

innenriks

Det kjem fram i forslaget til lønnsstøtteordning som vart lagt fram fredag.

– Det viktigaste vi kan gjere for å redusere dei langsiktige konsekvensane av pandemien, er å sørgje for at folk kjem raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordninga gjere det lettare å hente tilbake folk som kan jobbe med å førebu bedrifta på den dagen aktiviteten tek seg opp igjen, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kompetansepåfyll

– For nokre kan det òg vere ei god moglegheit til å gi tilsette kompetansepåfyll, særleg i bransjar der pandemien vil setje varige spor, held han fram.

Ordninga med bedriftsintern opplæring (BIO), som blir forvalta av fylkeskommunane, blir foreslåtte forsterka med 100 millionar kroner. Å styrkje kompetansen hos dei tilsette er ein viktig føresetnad for ny vekst i mange bedrifter, poengterer Finansdepartementet.

– Den nye ordninga er meir fleksibel for å ta høgd for den usikre situasjonen mange bedrifter står i. Driv du restaurant i fleire kommunar, kan du oppleve nedstenging i ein kommune og opne dører i ein annan. Det må vi ta høgd for, seier Sanner.

Omsetningsfall

Eit anna hovudpunkt er at arbeidsgivarar med eit omsetningsfall på 70 prosent eller meir vil få inntil 25.000 kroner i månaden per eigen tilsett som blir teken tilbake frå permisjon. Viss omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, minskar støttebeløpet gradvis til 10.000 kroner. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikkje rett til støtte.

Maksbeløp per verksemd og konsern er sett til 9,4 millionar kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millionar kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det svarer full til støtte til 250 personar per månad, som er EUs øvre grense for talet på tilsette i små og mellomstore bedrifter, ifølgje Finansdepartementet.