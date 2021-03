Overlege kritiserer intensivkapasiteten på Ahus

innenriks

– Det finst inga unnskyldning for at Ahus med ansvar for ei befolkning på nesten 600.000 menneske framleis opererer med ti ordinære intensivplassar i dagleg drift, seier overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssjukehus (Rikshospitalet) til VG.

Laake, som også er leiar i Norsk anestesiologisk forening, seier kapasiteten òg var for liten den gongen sjukehuset vart bygd.

– No har det gått tolv år, og sjukehuset har hatt god tid på seg no til å utdanne personell og byggje opp intensivkapasiteten, seier Laake.

Ifølgje han skulle det vore 32–33 intensivplassar på sjukehuset dersom Ahus hadde hatt same intensivkapasiteten som gjennomsnittet i Noreg.

Sjukehusdirektør Øystein Mæland sa på ein pressekonferanse fredag at sjukehuset over tid har arbeidd med å auke intensivkapasiteten, mellom anna ved å setje av pengar til å utdanne sine eigne tilsette til å bli intensivsjukepleiarar. Dette er det sett av rundt 20 millionar kroner til i år.

Han seier at dei vil halde fram med å auke denne kapasiteten også etter pandemien.

(©NPK)