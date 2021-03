Oljearbeidarar får ein halv million i erstatning

innenriks

Industri Energi melde i fjor haust selskapet til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet etter bekymringsmeldingar og varsel om brot på arbeidstidsreglane, skriv Fri Fagbevegelse.

Dei to, som jobba på flyteriggen Scarabeo 8, skal ha jobba tolv timar kvar dag i perioden 28. september til 25. november i fjor.

Kompensasjon på 483.465 kroner til dei to tilsette vart sikra etter forhandlingar mellom selskapet og Energi Norge.

Ifølgje OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi har Saipem Ltd. rydda opp og endra dei interne rutinane sine.

– I tillegg har vi høyrt frå den lokale tillitsvalde at dei no sysselset minst ti tilsette gjennom Saipem Limited Norwegian Branch for å dekkje kontraktane dei har på norsk sokkel, seier Pena i ei pressemelding frå forbundet.

