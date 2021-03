Ole Bull-villa blir stengd i to år

innenriks

I juni 2020 vart det kjent at Bulls sommarvilla på Lysøen har store vedlikehaldsbehov. No har Kode, som har driftsansvaret på øya, vedteke å stengje villaen i to år. Men andre delar av øya vil vere opne, skriv Bergensavisen.

– Vi skal lage eit utandørstilbod. For øya blir halden ope, men det er ikkje mogleg å pusse opp villaen med folk gåande der, seier direktør Petter Snare i Kode til avisa.

I ein tilstandsrapport frå Multiconsult kom det fram at det vil koste minst 40 millionar kroner å restaurere villaen. Målet er å komme i gang med arbeidet i andre kvartal i år.

