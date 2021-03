Norsk forskingsskip skal byggjast for koronapengar – i Nederland

innenriks

Det reagerer opposisjonen på Stortinget sterkt på.

– Det er djupt tragisk og lite utruleg at regjeringa ikkje har sørgt for å få bygd dette skipet i Noreg med nullutsleppsløysingar, seier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

I spørjetimen førstkommande onsdag krev han svar frå næringsminister Iselin Nybø (V) om kva ho har gjort seg i saka – og kva ho vil gjere vidare.

Det same gjer òg Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet.

– Kinderegg

Bakgrunnen er som følgjer: I fjor løyvde Stortinget 110 millionar kroner til bygginga av eit nytt forskingsskip til Havforskingsinstituttet som ein del av krisetiltaka for norsk maritim næring. Intensjonen var å støtte norske verft, og dessutan at skipet skulle vere ein del av det grøne skiftet og bruke ny teknologi.

I staden hamna oppdraget hos Holland Shipyards Group i Nederland. Dei skal byggje eit skip med dieselmotorar.

Haltbrekken er sterkt kritisk til at norske koronamidlar verken blir brukte i Noreg eller til grøne løysingar.

– Formålet med krisepengane var å sikre arbeidsplassar langs kysten, slår han fast.

– Her kunne vi ha fått eit aldri så lite kinderegg: Vi kunne brukt norske arbeidsplassar og norsk kompetanse og sikra verdiskaping framover. Vi kunne fått eit skip med nullutslepp. Og vi kunne vorte eit internasjonalt utstillingsvindauge i staden for berre å la dette forsvinne til utlandet.

Strakk ikkje til

Ifølgje reiarlagssjef Per W. Nieuwejaar i Havforskingsinstituttet strakk likevel ikkje pengane til, verken til bygging i Noreg eller bruk av gass, straum eller hydrogen som drivstoff.

– Rammene for innkjøp vart for knappe. Vi fekk lov til å utvide litt, men det må vi betale tilbake via drifta vår. Etter vår meining er gass, elektrisitet og hydrogen enno i sin spede barndom for skipsfarten, seier reiarlagssjefen til Klassekampen.

Det er Haltbrekken usamd i.

– Teknologien er her, slår han fast og viser til at det allereie blir bygd hydrogendrivne båtar og ferjer i Noreg.

– Burde stilt krav

– Her burde regjeringa ha gått inn og sett på kva ein kunne ha gjort. Dei kunne stilt krav, seier han og peikar samtidig på at Noreg ligg langt bak andre europeiske land når det gjeld å bruke koronamidlar til grøn omstilling.

Også Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik påpeikar at pris vart vekta høgare enn kvalitet i anbodet.

– Kva er bakgrunnen for at regjeringa ikkje har sørgt for at kvalitet blir vekta høgare, og stilt krav om moderne framdriftsteknologi for å leggje til rette for at skipet blir bygd i Noreg? er spørsmålet han stiller til Nybø.

Nieuwejaar understrekar likevel at det nye forskingsskipet blir bygd slik at motorane kan bytast ut om 12–15 år og bli erstatta med grøn teknologi som då skal vere ferdig utvikla.

– Vi bøyer nakken og lukkar øra for all kjeften vi får, og veit at det kjem til å gå over, seier han til Klassekampen.

(©NPK)