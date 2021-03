Norsk Hydro sel valseverka for 14,2 milliardar kroner

innenriks

Transaksjonen omfattar sju anlegg, eitt FOU-senter og internasjonale salskontor, i tillegg til rundt 5.000 tilsette 650 i Noreg.

– Dette er ei god løysing, både for Hydro og for dei tilsette i Rolling, som vil halde fram arbeidet og vekse vidare i eit nytt, reindyrka nedstraumselskap, seier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i ei børsmelding fredag morgon.

Hydros valseverk omarbeider blokker av aluminium til mellom anna plater eller folie. I fjor bidrog valseverka med rundt 24 milliardar kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av dei samla inntektene i Hydro.

Transaksjonen er på vilkår av godkjenning frå konkurransestyresmakter, som blir venta i andre halvdel av 2021.

Fleire bekymra for sal

Fagforeiningar, ordførarar og opposisjonen har vore bekymra for eit sal av dei norske valseverka, skriv E24.

– Fagforeiningane opplever det som unødvendig og uforståeleg. Dei norske valseverka går med solid overskot. Eit sal vil vere eit skritt i feil retning, også for Hydros rolle som teknologisk og miljømessig fyrtårn. Vi er redd at den rolla kan forvitre, sa Trond Markussen i Noregs Ingeniør- og Teknologorganisasjon tidlegare denne veka.

Ordførarane i Holmestrand og Karmøy gjekk nyleg saman med ordførarkollegaene i Høyanger og Årdal for å stanse salet, og Ap-leiar Jonas Gahr Støre har sagt at han kjem til å følgje nøye med på kva Hydro gjer.

Avhengig av godkjenning

KPS Capital Partners er eit amerikansk investeringsselskap som tradisjonelt har eigd metall- og bilverksemder.

– KPS er glad for moglegheita til å utvikle Rolling vidare, slik at verksemda kan nå det fulle potensialet sitt, og vi er òg klare for å stille med dei ressursane som blir kravde for ei omstilling av verksemda, seier Michael Psaros.

Dersom transaksjonen blir godkjend, vil Einar Glomnes, konserndirektør for Hydro Rolling, bli administrerande direktør i det nye selskapet.

Den avtalte transaksjonsprisen vil ifølgje børsmeldinga medføre ein reduksjon på 8,79 milliardar kroner i pensjonsforpliktingar, og Hydro vil få 4,47 milliardar kroner i kontantvederlag.