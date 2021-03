Irsk domstol gir Norwegian medhald mot leasingselskap og godtek redningsplan

innenriks

Selskapet har klart å semjast med dei fleste kreditorane, men fire leasingselskap ville ikkje utan vidare godta skissa som hadde vorte lagd fram. Norwegian er i ein prosess der dei vil redusere flyparken frå om lag 140 fly til 50. For å nå dette målet må fleire avtalar om å leige fly gjennom det irske dotterselskapet til Norwegian annullerast.

Før rettsmøtet fredag stod det att fire kreditorar: den franske banken Crédit Agricole, den amerikanske Bank of Utah, Citibank og PK Airfinance som protesterte mot den foreslåtte løysinga for å redde Norwegian frå konkurs.

Dommar Michael Quinn sa under rettsmøtet fredag at han avviste protestane, og at prosessen med å behandle redningsplanen kan gå vidare.

